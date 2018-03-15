Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада

МОСКВА , 15 янв — РИА Новости . Снегопад в Москве осложнил ситуацию на дорогах, загруженность дорог в утренний час пик составила 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, затруднения зафиксированы на внешней стороне Садового кольца на севере и юге, на внутренней стороне на северо-западе. Также осложнено движение в центре города на Серебрянической, Кремлевской и Москворецкой набережных и на Большом каменном мосту.

При этом, по данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, скорости в сторону центра снижены на Ленинградском шоссе от МКАД‬ до района станции метро «Войковская», на Ярославском шоссе — от Малыгинской улицы до проспекта Мира, на Волгоградском проспекте — от МКАД‬ до Люблинской улицы.