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Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада
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Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Снегопад в Москве осложнил ситуацию на дорогах, загруженность дорог в утренний час пик составила 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Согласно данным сервиса, затруднения зафиксированы на внешней стороне Садового кольца на севере и юге, на внутренней стороне на северо-западе. Также осложнено движение в центре города на Серебрянической, Кремлевской и Москворецкой набережных и на Большом каменном мосту.
При этом, по данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, скорости в сторону центра снижены на Ленинградском шоссе от МКАД‬ до района станции метро «Войковская», на Ярославском шоссе — от Малыгинской улицы до проспекта Мира, на Волгоградском проспекте — от МКАД‬ до Люблинской улицы.
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