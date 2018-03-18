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В Петербурге в воскресенье значительно потеплеет
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В Петербурге в воскресенье значительно потеплеет 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
В Петербурге в воскресенье, 18 марта, значительно потеплеет, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и снегопадом. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Температура воздуха в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье составит до -9 градусов. В пригороде столбики термометров покажут до -12. Днем воздух прогреется до -2…0 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег, местами возможна метель. Порывы ветра могут достичь 15 м/с. На дорогах Петербурга возможна гололедица.
По данным Гидрометцентра, плюсовая температура ожидает жителей города и в понедельник, 19 марта.
По материалам «ДП».
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