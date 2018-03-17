Тепловой режим в жилых домах в районе Новогиреево, где произошла авария, находится в норме

Утечка горячей воды на Фрязевской улице в Москве не представляет опасности, тепловой режим в квартирах близстоящих жилых домов соответствует нормам, сообщил РИАМО в субботу заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Ранее в аккаунте комплекса городского хозяйства столицы в Twitter сообщалось, что утечка горячей воды произошла в районе улицы Фрязевская, дом 15, в Москве, отключений потребителей нет.

«Утечка горячей воды на Фрязевской улице не представляет опасности для нормального функционирования зданий и сооружений, находящихся поблизости. Восемь домов, которые запитаны на данный участок теплосети, переведены на резервные схемы», — сказал Бирюков.

По его словам, температура теплоносителя в сетях соответствует параметрам, тепловой режим в квартирах жилых домов в норме.