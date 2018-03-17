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Тепловой режим в жилых домах в районе Новогиреево, где произошла авария, находится в норме
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Тепловой режим в жилых домах в районе Новогиреево, где произошла авария, находится в норме 

РИАМО 13 часов назад
Фото: РИАМО
Утечка горячей воды на Фрязевской улице в Москве не представляет опасности, тепловой режим в квартирах близстоящих жилых домов соответствует нормам, сообщил РИАМО в субботу заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее в аккаунте комплекса городского хозяйства столицы в Twitter сообщалось, что утечка горячей воды произошла в районе улицы Фрязевская, дом 15, в Москве, отключений потребителей нет.
«Утечка горячей воды на Фрязевской улице не представляет опасности для нормального функционирования зданий и сооружений, находящихся поблизости. Восемь домов, которые запитаны на данный участок теплосети, переведены на резервные схемы», — сказал Бирюков.
По его словам, температура теплоносителя в сетях соответствует параметрам, тепловой режим в квартирах жилых домов в норме.
«Службы «МОЭК» работают над устранением разлива воды и ремонтом поврежденного участка», — заключил заммэра.
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