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П. Бирюков: Утечка горячей воды в Новогориеево не представляет опасности для функционирования зданий
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П. Бирюков: Утечка горячей воды в Новогориеево не представляет опасности для функционирования зданий 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Утечка горячей воды на ул. Фрязевская не представляет опасности для нормального функционирования зданий и сооружений, находящихся поблизости. Восемь домов, которые запитаны на данный участок теплосети, переведены на резервные схемы. Температура теплоносителя в сетях соответствует параметрам, тепловой режим в квартирах жилых домов в норме. Службы ПАО «МОЭК» работают над устранением разлива воды и ремонтом поврежденного участка», — сказал П. Бирюков.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в районе д. 15 по ул. Фрязевская произошла утечка горячей воды. Службы комплекса городского хозяйства оперативно прибыли на место для проведения ремонтных работ. Отключений водо— и теплоснабжения не производилось.
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