Станцию метро «Геологическая» пришлось закрыть из-за забытого пакета

Работа станции метро «Геологическая» сегодня оказалась парализована из-за того, что кто-то из пассажиров забыл полиэтиленовый пакет. Об этом екатеринбуржцы написали в социальных сетях. В полиции после проведённой проверки подтвердили, что реальной угрозы для горожан не было:

— Ничего криминального и опасного в екатеринбургской подземке не происходило, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых , — на станции был обнаружен бесхозный предмет. В связи с этим, хочется ещё раз обратиться к пассажирам с просьбой быть внимательнее и не забывать свои вещи, чтобы не причинять неудобства другим людям.