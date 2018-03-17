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Станцию метро «Геологическая» пришлось закрыть из-за забытого пакета
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Станцию метро «Геологическая» пришлось закрыть из-за забытого пакета 

e1.ru 13 часов назад
Фото: e1.ru
Работа станции метро «Геологическая» сегодня оказалась парализована из-за того, что кто-то из пассажиров забыл полиэтиленовый пакет. Об этом екатеринбуржцы написали в социальных сетях. В полиции после проведённой проверки подтвердили, что реальной угрозы для горожан не было:
— Ничего криминального и опасного в екатеринбургской подземке не происходило, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, — на станции был обнаружен бесхозный предмет. В связи с этим, хочется ещё раз обратиться к пассажирам с просьбой быть внимательнее и не забывать свои вещи, чтобы не причинять неудобства другим людям.
Аналогичный случай в Екатеринбурге произошёл в ноябре. Тогда из-за забытого ребёнком рюкзака со станции «Ботаническая» пришлось эвакуировать двести человек.
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