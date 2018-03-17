Ещё
К станции метро «Геологическая» съехались пожарные машины и реанимобили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К станции метро «Геологическая» съехались пожарные машины и реанимобили 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Геологическая» возле цирка. Об этом сообщили горожане.
— Всех эвакуировали. Подземный пешеходный переход пока не закрыт, но в метрополитен никого не пускают, — рассказал очевидец, — говорят, что работа прекращена «по техническим причинам».
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сделали фото или видео присылайте их на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции +7 (343) 34–555–34.
e1.ru: последние новости
Станцию метро «Геологическая» пришлось закрыть из-за забытого пакета Погрелись на солнышке — и хватит: в выходные в Екатеринбурге похолодает На станции Первомайская на день изменят движение для пешеходов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»145
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам168
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов259
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы266
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение