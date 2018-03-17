К станции метро «Геологическая» съехались пожарные машины и реанимобили

Екатеринбурге закрыли станцию метро «Геологическая» возле цирка. Об этом сообщили горожане.

— Всех эвакуировали. Подземный пешеходный переход пока не закрыт, но в метрополитен никого не пускают, — рассказал очевидец, — говорят, что работа прекращена «по техническим причинам».

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