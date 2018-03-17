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Проблемный ЖК «Царицыно» в Москве готовят к консервации
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Проблемный ЖК «Царицыно» в Москве готовят к консервации 

РИА Недвижимость 15 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 17 мар — РИА Недвижимость. Строительство проблемного жилого комплекса «Царицыно» возобновится после прохождения необходимых юридических процедур, пока же проводится обследование недостроенных корпусов и подготовка их к консервации, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы сейчас делаем дообследование, делаем смету, смотрим мероприятия, которые нужны для консервации домов, смотрим противопаводковые мероприятия, потому что понимаем — весной в подвалы домов будет поступать вода", — рассказал он.
"Компания определена, она пока проводит эти мероприятия за счёт собственных средств. Мы сейчас готовим финансовый механизм и постановление о передаче финансовых ресурсов для выполнения этих работ. То есть, все идёт по графику", — добавил заммэра.
Ранее было решено, что достраивать проблемный жилой комплекс «Царицыно» на юге Москвы будет принадлежащая столичным властям компания «Мосотделстрой №1».
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