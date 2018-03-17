Мосгортранс: Восемь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО 

В результате ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня, 17 марта, около 15:15 на 24 км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пять детей. Они получили ушибы, тяжелых травм нет», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщили Агентству «Москва», что санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Киевского шоссе, пос. Московский, где произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадали три человека. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину среднего возраста с различными травмами. В свою очередь, в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по Москве подтвердили факт ДТП с участием автобуса и грузовика на 23 км Киевского шоссе.