Мосгортранс: Восемь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО

В результате ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня, 17 марта, около 15:15 на 24 км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пять детей. Они получили ушибы, тяжелых травм нет», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД