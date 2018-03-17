Ещё
Мосгортранс: Восемь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгортранс: Восемь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: Москва24
В результате ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня, 17 марта, около 15:15 на 24 км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля. По предварительным данным, в автобусе пострадали восемь человек, среди них пять детей. Они получили ушибы, тяжелых травм нет», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщили Агентству «Москва», что санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Киевского шоссе, пос. Московский, где произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадали три человека. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину среднего возраста с различными травмами. В свою очередь, в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по Москве подтвердили факт ДТП с участием автобуса и грузовика на 23 км Киевского шоссе.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Обзор московских событий в СМИ за 18 марта Движение ограничат на участке 3-го Угрешского проезда с 20 марта по 30 апреля из-за инженерных работ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»146
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам170
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов259
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение