Около 3,5 млн кг продуктов продано на фестивале «Мос/Еда!»

Около 3,5 млн кг продуктов было продано на фестивале «Мос/Еда!», который прошел в столице 17 и 18 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» впервые проходил в Москве . Фестивальные площадки разместились по всему городу, в каждом районе. Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 млн кг продуктов», — сказали в оргкомитете.