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Около 3,5 млн кг продуктов продано на фестивале «Мос/Еда!»
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Около 3,5 млн кг продуктов продано на фестивале «Мос/Еда!» 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва центр
Около 3,5 млн кг продуктов было продано на фестивале «Мос/Еда!», который прошел в столице 17 и 18 марта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» впервые проходил в Москве. Фестивальные площадки разместились по всему городу, в каждом районе. Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 млн кг продуктов», — сказали в оргкомитете.
Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что городской двухдневный фестиваль «Мос/Еда!» в дальнейшем может стать ежегодным, если понравится москвичам. В самой ярмарке было задействовано порядка 16 тыс. человек. По его словам, фестиваль может претендовать на звание крупнейшего из подобных событий в мире.
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