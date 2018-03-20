Ещё
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в 2018 г. в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«В этом году фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что на фестивале можно будет узнать о работе фондов и помочь нуждающимся. «Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным», — написал С. Собянин.
Агентство «Москва»: последние новости
На станции метро «Новопеределкино» началось остекление входных павильонов Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля Незаконные производственные склады рядом с жилыми домами на Дмитровском шоссе демонтированы
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня32
Над Су-57 нависла угроза260
В МИД РФ приглашены все иностранные послы107
Умер Виктор Ерин25
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора91
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение