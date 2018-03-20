Названы сроки проведения «Пасхального дара»

В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 марта 2018 г.