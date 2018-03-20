Названы сроки проведения «Пасхального дара»

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в 2018 г. в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«В этом году фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что на фестивале можно будет узнать о работе фондов и помочь нуждающимся. «Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным», — написал С. Собянин.
В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 марта 2018 г.