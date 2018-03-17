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Фестиваль «Мос/Еда!» стартовал в Москве на более 1,5 тыс. площадках
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Фестиваль «Мос/Еда!» стартовал в Москве на более 1,5 тыс. площадках 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Фото: Москва центр
Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Сегодня у нас стартовал фестиваль «Мос/Еда» — это фестиваль, который посвящен тем ярмаркам и фестивалям, которые мы уже традиционно проводим в Москве. Это ярмарки и выходного дня, и региональные ярмарки, и те фестивали, которые уже полюбились москвичам», — сказал А. Немерюк.
Он напомнил, что в рамках фестиваля открылись более 1,5 тыс. площадок, где представлена продукция из 25 регионов России. Также на площадках пройдет опрос о гастрономических предпочтениях москвичей.
«Мы планируем узнать мнение москвичей, что наиболее востребовано и популярно на наших столичных ярмарках. И через месяц мы подведем итоги, исходя из этого будем планировать те или иные ярмарочные и фестивальные мероприятия», — заключил А. Немерюк.
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