Фестиваль «Мос/Еда!» стартовал в Москве на более 1,5 тыс. площадках

Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сегодня у нас стартовал фестиваль «Мос/Еда» — это фестиваль, который посвящен тем ярмаркам и фестивалям, которые мы уже традиционно проводим в Москве . Это ярмарки и выходного дня, и региональные ярмарки, и те фестивали, которые уже полюбились москвичам», — сказал А. Немерюк.

Он напомнил, что в рамках фестиваля открылись более 1,5 тыс. площадок, где представлена продукция из 25 регионов России . Также на площадках пройдет опрос о гастрономических предпочтениях москвичей.

«Мы планируем узнать мнение москвичей, что наиболее востребовано и популярно на наших столичных ярмарках. И через месяц мы подведем итоги, исходя из этого будем планировать те или иные ярмарочные и фестивальные мероприятия», — заключил А. Немерюк.