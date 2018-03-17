«Жёлтый» уровень опасности объявили 18 марта в Москве из-за мороза 

В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильных холодов.
Ранее Sobesednik.ru писал, что ночь на 17 марта стала самой морозной для этого месяца за последние 18 лет. В ночь на 18 марта столбики термометров, по прогнозу синоптиков, опустятся до 22 градусов ниже ноля.
«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — цитирует РИА «Новости» сообщение погодного центра «Фобос».
Днём 18 марта в столичном регионе должно потеплеть до 5-10 градусов ниже ноля.