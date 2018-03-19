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На станции метро «Новопеределкино» началось остекление входных павильонов
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На станции метро «Новопеределкино» началось остекление входных павильонов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
«Началось остекление входных павильонов станции «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии метро», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе отметили, что «Новопеределкино» является станцией неглубокого заложения, с двумя подземными вестибюлями. Она расположена в районе пересечения Боровского шоссе с ул. Шолохова.
«Строительство основных конструкций станции завершено. Выполнена архитектурная отделка платформ, идет отделка вестибюлей и технических помещений», — уточнил А. Бочкарев.
Как напомнили в пресс-службе Стройкомплекса, станция «Новопеределкино» сооружается на участке «желтой» ветки метро от станции «Раменки» до «Рассказовки». По словам А. Бочкарева со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, с открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшится транспортное обслуживание для 600 тыс. жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Планируется, что участок метро от «Раменок» до «Рассказовки» запустят к лету.
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