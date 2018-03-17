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Метро придет в Рассказовку к лету
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Метро придет в Рассказовку к лету 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Рассказовки» должны запустить к лету этого года. Такой срок обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Речь идет о станциях «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». По словам Хуснуллина, работы ведутся активно на всех этих объектах, а также на депо «Солнцево», которое будет обслуживать линию. Стройка почти везде идет в одном темпе. По мере готовности станции начнут передавать метрополитену, эта процедура начнется с «Рассказовки». Дополнительные силы метростроевцы сосредоточат на «Солнцево» и «Говорово». В скором времени на эти стройки направят еще 1200 работников.
В перспективе, как уже писала «РГ», «желтая» ветка метро дойдет до аэропорта Внуково. По предварительной информации, после «Рассказовки» на линии появятся еще две станции: «Пыхтино» и «Внуково».
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