Метро придет в Рассказовку к лету

Участок Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Рассказовки» должны запустить к лету этого года. Такой срок обозначил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Речь идет о станциях «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». По словам Хуснуллина, работы ведутся активно на всех этих объектах, а также на депо «Солнцево», которое будет обслуживать линию. Стройка почти везде идет в одном темпе. По мере готовности станции начнут передавать метрополитену, эта процедура начнется с «Рассказовки». Дополнительные силы метростроевцы сосредоточат на «Солнцево» и «Говорово». В скором времени на эти стройки направят еще 1200 работников.