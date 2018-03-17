Еще 1,2 тыс. рабочих привлекут для строительства «желтой» линии метро Москвы

Количество рабочих, задействованных в строительстве Калининско-Солнцевской линии метро Москвы , превысит 6,8 тысячи человек, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Работы на Калининско-Солнцевской линии идет в очень напряженном графике, работают 5,6 тысячи человек в круглосуточном режиме. Мы ежедневно рассматриваем на штабах ход строительства и самой линии метро, и депо «Солнцево». Планируем буквально в течение ближайшего месяца еще на 1,2 тысячи человек увеличить количество рабочих», — сказал Хуснуллин.

На участке Калининско-Солнцевской линии метро расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Основные строительные работы на участке уже завершены, сейчас ведется архитектурная отделка станций, монтаж и пуско-наладка инженерного оборудования.