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Еще 1,2 тыс. рабочих привлекут для строительства «желтой» линии метро Москвы
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Еще 1,2 тыс. рабочих привлекут для строительства «желтой» линии метро Москвы 

РИАМО 18 часов назад
Количество рабочих, задействованных в строительстве Калининско-Солнцевской линии метро Москвы, превысит 6,8 тысячи человек, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Работы на Калининско-Солнцевской линии идет в очень напряженном графике, работают 5,6 тысячи человек в круглосуточном режиме. Мы ежедневно рассматриваем на штабах ход строительства и самой линии метро, и депо «Солнцево». Планируем буквально в течение ближайшего месяца еще на 1,2 тысячи человек увеличить количество рабочих», — сказал Хуснуллин.
На участке Калининско-Солнцевской линии метро расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Основные строительные работы на участке уже завершены, сейчас ведется архитектурная отделка станций, монтаж и пуско-наладка инженерного оборудования.
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