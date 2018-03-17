Три новых станции метро готовят к открытию

Три новых станции салатовой ветки метро подготовят к открытию в течение недели

"В ближайшее дни закончатся комплексные испытания. Станции готовы, они обживаются, тестируем системы", − цитирует Хуснуллина Агентство "Москва". Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро будут готовы к открытию в течение недели. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заммэра также выразил уверенность, что в течение недели три новых станции салатовой ветки будут готовы к открытию.

По данным Стройкомплекса Москвы, с открытием новых станций метро в шаговой доступности получат жители Бескудниковского района столицы. Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино.

По предварительным оценкам, ежедневно новыми станциями метро будут пользоваться около 150 тысяч пассажиров, что позволит разгрузить "Петровско-Разумовскую" в среднем на 20−30%, а станцию МЦК Окружная − на 40%.

По словам Хуснуллина, в 2021−2022 годах Люблинско-Дмитровскую линию могут провести до поселка Северный. На новом участке расположатся станции "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы".

В феврале 2018 года были открыты пять новых станций Большой кольцевой линии: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". За первые десять дней с моменту запуска линией воспользовались более 280 тысяч человек.