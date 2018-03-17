Новый участок «салатовой» ветки метро на севере Москвы планируют открыть в ближайшие дни

Запуск участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируют совершить в ближайшие дни, работы на станциях «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» практически завершены, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«В ближайшие дни закончатся комплексные испытания. Станции все готовы, идет обживание их, персонал тестирует последние виды систем оповещения. Несколько дней, как только все работы закончатся, будет подписан акт ввода и будут станции открыты. Буквально осталось несколько дней», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что метро — это объект повышенной безопасности, каждая инженерная система должна быть протестирована.

«Я убежден, что в течение ближайших недели-двух станции будут готовы к пуску, мэром поставлена задача», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что здесь большая плотность застройки, достаточно большие объемы построенного жилья, большой объем по инновации жилищного фонда.

«Конечно, здесь раньше не было линии метро, теперь же люди смогут с комфортностью доехать, пересесть на Московское центральное кольцо», — заключил Хуснуллин.