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Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели
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Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» откроют для пассажиров в течение ближайшей недели. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Станции все открыты, идет обживание. В течение ближайшей недели будет подписан акт ввода, откроется участок", — сказал он.
Северный участок Люблинско-Дмитровской линии начали возводить еще 25 лет назад, но стройку заморозили. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в 2011 году работы возобновились.
После открытия северного участка салатовой ветки улучшится транспортная доступность районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
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