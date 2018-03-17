Новый участок салатовой ветки московского метро откроют в течение недели

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» откроют для пассажиров в течение ближайшей недели. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин

"Станции все открыты, идет обживание. В течение ближайшей недели будет подписан акт ввода, откроется участок", — сказал он.

Северный участок Люблинско-Дмитровской линии начали возводить еще 25 лет назад, но стройку заморозили. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина , в 2011 году работы возобновились.

После открытия северного участка салатовой ветки улучшится транспортная доступность районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.