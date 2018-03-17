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Переселение по программе реновации в районе станции метро «Селигерская» может начаться до конца года
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Переселение по программе реновации в районе станции метро «Селигерская» может начаться до конца года 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Переселение жильцов по программе реновации в районе готовящейся к открытию станции метро «Селигерская» может начаться до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сейчас прорабатывается объем задач, у нас в этом районе (рядом с будущей станцией метро «Селигерская — прим. Агентства „Москва“) есть стартовые дома, которые сейчас проходят улучшенную отделку. Я думаю, что в течение этого года мы здесь приступим к переселению по реновации», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее М. Хуснуллин сообщил, что станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» будут готовы к открытию в течение недели. Станция «Селигерская» расположена в Бескудниковском районе Северного административного округа.
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