Переселение по программе реновации в районе станции метро «Селигерская» может начаться до конца года

Переселение жильцов по программе реновации в районе готовящейся к открытию станции метро «Селигерская» может начаться до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас прорабатывается объем задач, у нас в этом районе (рядом с будущей станцией метро «Селигерская — прим. Агентства „Москва“ ) есть стартовые дома, которые сейчас проходят улучшенную отделку. Я думаю, что в течение этого года мы здесь приступим к переселению по реновации», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее М. Хуснуллин сообщил, что станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» будут готовы к открытию в течение недели. Станция «Селигерская» расположена в Бескудниковском районе Северного административного округа.