В центре Москвы 18 марта изменят схему движения транспорта

Севастополь. МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Ограничения в движении городского транспорта вводят в центре Москвы 18 марта с 14:00 в связи с проведением на Красной площади праздничного концерта " Россия Крым ". Об этом в субботу сообщила пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) временно будет отменена парковка", — сообщили в пресс-службе.

На время проведения концерта отменят остановку наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице, однако близлежащие остановки будут работать в штатном режиме.

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве. Акция начнется в 21:30 мск, вход на нее свободный.