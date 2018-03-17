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В центре Москвы 18 марта изменят схему движения транспорта
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В центре Москвы 18 марта изменят схему движения транспорта 

ТАСС 21 час назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ограничения в движении городского транспорта вводят в центре Москвы 18 марта с 14:00 в связи с проведением на Красной площади праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым". Об этом в субботу сообщила пресс-служба московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"На Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. Кроме того, в районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) временно будет отменена парковка", — сообщили в пресс-службе.
На время проведения концерта отменят остановку наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице, однако близлежащие остановки будут работать в штатном режиме.
Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве. Акция начнется в 21:30 мск, вход на нее свободный.
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