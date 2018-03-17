В одном из московских тоннелей загорелась «легковушка» 

Легковой автомобиль загорелся 17 марта в Северо-Западном тоннеле, расположенном на проспекте маршала Жукова в Москве.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах российской столицы, из-за случившегося в тоннеле образовалась огромная пробка.
При этом уточняется, что движение транспорта осуществляется сейчас по двум из четырёх полос.
Причины возгорания «легковушки» пока не установлены. Однако уже известно, что в результате случившего пострадавших нет.
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