В одном из московских тоннелей загорелась «легковушка»

Легковой автомобиль загорелся 17 марта в Северо-Западном тоннеле, расположенном на проспекте маршала Жукова в Москве

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах российской столицы, из-за случившегося в тоннеле образовалась огромная пробка.

При этом уточняется, что движение транспорта осуществляется сейчас по двум из четырёх полос.

Причины возгорания «легковушки» пока не установлены. Однако уже известно, что в результате случившего пострадавших нет.

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