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В Лондоне из-за непогоды отменили десятки рейсов
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В Лондоне из-за непогоды отменили десятки рейсов 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 17 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Авиакомпании отменяют десятки рейсов из Лондона из-за снегопада и сильного ветра, обрушившихся на британскую столицу, свидетельствуют данные лондонских аэропортов.
В частности, в аэропорту Хитроу авиаперевозчики отменили рейсы в континентальную Европу и в Эдинбург. Рейсы по дальнемагистральным направлениям осуществляются по расписанию.
После относительно теплой погоды в течение недели в Великобритании в субботу резко похолодало, во многих частях страны идет снег и усилился ветер.
В настоящее время в британской столице идет снег, а температура опустилась до нуля градусов. По данным британского метеобюро, в воскресенье столбик термометра опустится до минус пяти градусов, а уровень выпавшего снега составит 5-10 см.
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