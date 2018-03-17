Дополнительные остановки появятся на автобусных маршрутах №250 и 328 с 19 марта

Автобусы №250 и 328 с 19 марта 2018 г. будут следовать с дополнительными остановками. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«С 19 марта на маршруте №250 появится новая остановка по направлению движения к ул. Академика Анохина. Остановка расположена около южного вестибюля станции метро «Теплый Стан» на Новоясеневском проспекте и совмещена с зоной посадки на автобус маршрута №964 и троллейбусы №72 и 81», — говорится в сообщении.

Также, начиная с 19 марта автобус №328 будет останавливаться на новой остановке «Метро Шелепиха», которая расположена между остановками «станция Шелепиха» и «Шелепихинский мост». Эта новая остановка позволит пассажирам удобнее добираться до станции метро «Шелепиха» и одноименной станции Московского центрального кольца.