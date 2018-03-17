В Пекине выпал снег

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.