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В Пекине выпал снег
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В Пекине выпал снег 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
Пекин, 17 марта /Синьхуа/ — Сегодня около 09:00 в большинстве районов Пекина прошел дождь со снегом или небольшой снег. До этого в китайской столице 145 дней подряд не было эффективных осадков /больше 0,1 мм за сутки/.
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