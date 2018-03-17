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Схему движения транспорта в центре Москвы изменят 18 марта
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Схему движения транспорта в центре Москвы изменят 18 марта 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОДД столицы.
С 14:00 на Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. В районе Большого и Малого театра будет временно отменена парковка. Также на время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.
18 марта в Москве пройдет митинг-концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма. Акция начнется в 21:30 по московскому времени, вход на нее свободный.
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