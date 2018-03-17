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Митинг, концерт и выборы — Центр Москвы перекрывают на сутки
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Митинг, концерт и выборы — Центр Москвы перекрывают на сутки 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: BFM.RU
Центр Москвы в воскресенье перекроют. Это связано с проведением праздничного митинга и концерта «Россия. Севастополь. Крым» на Красной Площади в годовщину присоединения Крыма. Начало концерта в 21:30. Пока неизвестно, будет ли участвовать в мероприятии кто-то из руководства страны.
По сообщению ЦОДД, 18 марта с 14:00 на Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе.
Кроме того, в районе Большого театра по адресу Театральная площадь, дом 1 и Малого театра Театральный проезд, дом 1 временно будет отменена парковка. На время концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.
Близлежащие остановки будут работать в штатном режиме. Как сообщили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан. В ЦОДД рекомендуют добираться до места проведения концерта на общественном транспорте.
Также стало известно, что 18 марта на сутки перекроют Большой Черкасский переулок, где расположено здание Центральной избирательной комиссии. Это связано с проведением выборов.
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