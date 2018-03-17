Митинг, концерт и выборы — Центр Москвы перекрывают на сутки

Севастополь. Центр Москвы в воскресенье перекроют. Это связано с проведением праздничного митинга и концерта « Россия Крым » на Красной Площади в годовщину присоединения Крыма. Начало концерта в 21:30. Пока неизвестно, будет ли участвовать в мероприятии кто-то из руководства страны.

По сообщению ЦОДД, 18 марта с 14:00 на Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе.

Кроме того, в районе Большого театра по адресу Театральная площадь, дом 1 и Малого театра Театральный проезд, дом 1 временно будет отменена парковка. На время концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.

Близлежащие остановки будут работать в штатном режиме. Как сообщили в ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан. В ЦОДД рекомендуют добираться до места проведения концерта на общественном транспорте.