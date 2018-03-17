Прошедшая ночь в московском регионе стала рекордно холодной

Прошедшая ночь в Москве Подмосковье стала самой холодной для марта за последние 18 лет, сообщает «Фобос». Минимальная температура воздуха была зафиксирована на отметке ‐27 градусов.

Холоднее всего было в подмосковных Черустях, там столбики термометров опускались до 27 градусов мороза. Немногим теплее было в Клину -25.9, в Михайловском -25.5°, в Новом Иерусалиме Волоколамске — около -23.5°. Синоптики отмечают, что эти температуры стали своеобразным рекордом за последние 18 лет.

В столице же самая низкая температура в -18 зафиксирована на ВВЦ.

По данным синоптиков, в этом веке минимальная температура в московском регионе 17 марта была в 2005 году и составила -15,2 градуса.

Днем в субботу, 17 марта ожидает сухая солнечная погода. Температура воздуха в Москве составит -6… -8 градусов, а в Подмосковье от -5 до -10. К слову, эти показатели ниже климатической нормы на 10–12 градусов.

Метеорологи рассказали, когда в столицу придет тепло. «360» собрал мнения синоптиков и даже пообщался с экстрасенсом по поводу отступления холодов.