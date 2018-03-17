Ещё
Прошедшая ночь в московском регионе стала рекордно холодной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прошедшая ночь в московском регионе стала рекордно холодной 

360tv.ru 3 часа назад
Прошедшая ночь в Москве и Подмосковье стала самой холодной для марта за последние 18 лет, сообщает «Фобос». Минимальная температура воздуха была зафиксирована на отметке ‐27 градусов.
Холоднее всего было в подмосковных Черустях, там столбики термометров опускались до 27 градусов мороза. Немногим теплее было в Клину -25.9, в Михайловском -25.5°, в Новом Иерусалиме и Волоколамске — около -23.5°. Синоптики отмечают, что эти температуры стали своеобразным рекордом за последние 18 лет.
В столице же самая низкая температура в -18 зафиксирована на ВВЦ.
По данным синоптиков, в этом веке минимальная температура в московском регионе 17 марта была в 2005 году и составила -15,2 градуса.
Днем в субботу, 17 марта ожидает сухая солнечная погода. Температура воздуха в Москве составит -6… -8 градусов, а в Подмосковье от -5 до -10. К слову, эти показатели ниже климатической нормы на 10–12 градусов.
Метеорологи рассказали, когда в столицу придет тепло. «360» собрал мнения синоптиков и даже пообщался с экстрасенсом по поводу отступления холодов.
360tv.ru: последние новости
Мобильные информационные центры для туристов запустят в Москве на время ЧМ‐2018 Морозный и солнечный март. Что говорят синоптики о погоде в выходные дни Около 200 камер фиксации нарушений на «зебре» установят в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии347
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»78
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником416
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение