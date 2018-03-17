Прошлая ночь в Москве стала самой морозной для марта с начала XXI века

Ночь на 17 марта в столичном регионе России стала самой морозной для этого месяца за последние 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос». Прошлой ночью температура воздуха кое-где была ниже минус 27 градусов. По данным синоптиков, минимальный показатель был зафиксирован в Москве на ВВЦ. Он составил минус 18,2 градуса. В области самой низкой была температура воздуха в Черусти — она достигла минус 27,4 градуса. Коломне столбик термометра опустился до минус 23 градусов, в Новом Иерусалиме — до минус 24,4 градуса, в Волоколамске — до минус 24,3 градуса, в Клину — почти до минус 26 градусов. По словам специалистов, такие цифры являются рекордными для второй половины марта. В XXI веке минимальная температура в столичном регионе 17 марта была в 2005 году. Она составляла минус 15,2 градуса.