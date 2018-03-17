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Весна отменяется: в Волгоград вернутся ночные морозы
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Весна отменяется: в Волгоград вернутся ночные морозы 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Обещанное Волгограду потепление задерживается на неопределенный срок. После небольшой передышки на выходных морозы вернутся в город с началом новой недели.
— Сегодня и завтра Волгоградскую область накроет снег вперемешку с дождем, — уверены в региональном центре по гидрометеорологии. — Регион обдует сильным ветром до 16 м/с и проморозит до -12 градусов ночью. Днем в Волгограде потеплеет до двух градусов со знаком плюс, а в отдельных районах области и до +7.
Завтра погода преподнесёт горожанам еще один неприятный сюрприз — вместе с дождем и снегом в город придет гололед.
— В воскресенье ветер разгонится до 18 м/с, — предупредили волгоградские метеорологи. — Ночные и дневные температуры будут идти наравне: от 0 до 2 градусов тепла. К вечеру в Волгоград вернутся морозцы — столбики опустятся до 5 градусов со знаком минус. В самых северных районах региона они покажут до -10 градусов.
Новую неделю Волгоградская область начнет с похолодания и метели.
— В городе ее заменит небольшой снег, который перемешается с дождем, — прокомментировали синоптики. — Ночью в отдельных районах Волгоградской области температура опустится до 17 градусов. Согреться не удастся и жителям города — градусники покажут от 9 до 11 градусов мороза. Днем морозы немного сбавят свои обороты и поднимутся не выше 5 градусов.
Накануне дорожники, ответственные за расчистку федеральных трасс, предупреждали водителей о воскресном ледяном дожде. Автомобилистов попросили не экспериментировать со скоростью и не мешать работе коммунальщиков.
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