Какие маршруты автобусов и трамваев изменятся 17 марта

С 17 марта изменится маршрут автобуса № 106. Это связано со строительством транспортно-пересадочного узла возле станции МЦК Новохохловская.

Вместо конечной остановки «Новохохловская улица» автобусы будут следовать до станции МЦК Новохохловская. Новая конечная остановка «Станция Новохохловская» появится на разворотной площадке вблизи станции МЦК. Действующие остановки «Эндокринный завод», «Станция Новохохловская» и «Новохохловская улица» обслуживаться не будут.

Кроме того, с 17 марта остановка «Метро „Тимирязевская“» для маршрута автобуса М10 по Дмитровскому шоссе при следовании в область будет перенесена на 30 метров вперед и объединится с действующей одноименной остановкой для автобусных маршрутов Т47, Т78, № 87 и троллейбуса № 56.

Также изменится время работы маршрута автобуса № 928. Автобусы будут отправляться от станции метро «Ховрино» ежедневно с 05:00 до 23:30, а от станции Лосиноостровская в рабочие дни — с 06:02 до 00:30, в выходные — с 05:58 до 00:30.

На многих трамвайных маршрутах будут объединены остановки для высадки и посадки пассажиров:

— остановка для высадки «Метро „Бульвар Рокоссовского“» для трамвайных маршрутов № 4пр, 36 по Открытому шоссе при следовании в центр переносится и объединяется с остановкой для посадки;

— остановка для высадки «Метро „Преображенская площадь“» для трамвайных маршрутов № 4л, 4пр, 36 по Большой Черкизовской улице в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки;

— остановка для посадки «Метро „Авиамоторная“» для трамвайных маршрутов № 8, 12, 24, 37, 50 по шоссе Энтузиастов при следовании в центр переносится на новую посадочную платформу и объединяется с остановкой для высадки;

— остановка для высадки «Душинская улица» для трамвайных маршрутов № 8, 12, 46 по шоссе Энтузиастов в обоих направлениях переносится и объединяется с остановкой для посадки;

— остановка для высадки «Метро „Нагатинская“» для трамвайных маршрутов № 3, 16, 35, 47 по Варшавскому шоссе при следовании в область переносится и объединяется с остановкой для посадки;

— остановка для высадки «Метро „Новогиреево“» для трамвайных маршрутов № 24, 37 по Зеленому проспекту при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки;

— остановка для высадки «Метро „Семеновская“» для маршрута трамвая № 46 по Измайловской улице при следовании к метро «Пролетарская» переносится и совмещается с остановкой для посадки;

— остановка для высадки «Метро „Щукинская“» для трамвайных маршрутов № 15, 28, 30, 31 по Авиационной улице при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки.