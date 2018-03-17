Объявлено расписание транспорта вечером 18 марта из центра Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, по окончании массовых мероприятий в воскресенье из центра города в другие микрорайоны можно будет уехать на общественном транспорте.

С 21:30 до 22:30 на площади Свободы горожан будут ждать автобусы №№ 16, 40, 52, 62, 64, 68, а также троллейбусы, следующие по маршрутам №№ 9, 13, 17 и 31.

В это же время с площади Маркина можно будет уехать на автобусах №№ 3, 41, 69, 90, 95.

С остановки «Черный пруд» будут отправляться трамваи маршрутов №№ 2 и 21.

Развозить нижегородцев по дома будут в общей сложности 24 автобуса и пять трамваев. Их отправление будет происходить по мере заполнения пассажирами.