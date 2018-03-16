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ЦОДД сообщил о перекрытии дорог в выходные
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ЦОДД сообщил о перекрытии дорог в выходные 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
18 марта в Москве состоятся выборы президента Российской Федерации. В связи с этим дорожное движение в некоторых районах столицы будет ограничено. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем аккаунте в Twitter.
На сутки 18 марта будет перекрыт Большой Черкасский переулок. Ограничение движения будет действовать с 8 утра 17 марта до 18 часов 19 марта на участке Большого Черкасского переулка от пересечения с Малым Черкасским переулком до пересечения со Старопанским. Объехать закрытый участок можно будет через Новую площадь и улицу Ильинка.
Перекрытие в связи с проведением выборов Президента Российской Федерации. pic.twitter.com/BlOTLwxLgN
— ЦОДД (@gucodd) 13 марта 2018 г.
Сообщается, что в воскресенье 18 марта вся уличная парковка Москвы будет совершенно бесплатной. Также в столице продолжается строительство метро и реконструкция путепроводов.
Ранее сообщалось об установке в Москве около 200 видеокамер, фиксирующих нарушение водителями правил в автоматическом режиме. Теперь те, кто не пропускает пешеходов на «зебре» будут получать штрафы по почте.
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