Новый участок Сокольнической линии метро в Москве планируют построить к октябрю 2019 года

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на проведение работ по строительству новых станций Сокольнической линии столичной подземки с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей, планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года, следует из данных на сайте госзакупок,.

Согласно документам закупки, «планируемый срок окончания исполнения контракта — октябрь 2019 года». К этому времени исполнителю контракта предстоит выполнить работы по строительству Сокольнической линии от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово» (ТиНАО). Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово» (все станции с пристанционными сооружениями), а также переоборудовать и реконструировать станцию «Саларьево».

Заявки принимаются с 19 марта, окончательный срок подачи заявок — 9 апреля. Начальная стоимость контракта — более 41,032 млрд рублей, максимальный срок по проведению работ составляет 518 дней с даты его заключения.

Больше всего дней будет отведено на строительство станции «Столбово» — закончить работы будет необходимо не позднее 360 дней с даты заключения контракта (сроки строительства других станций варьируются от 150 до 210 дней). Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление дорожно-мостового строительства».