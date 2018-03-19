Мосгортранс: Более 80% «активных граждан» высоко оценили перевод автобуса №655 на бестурникетный режим

Более 80% участников проекта «Активный гражданин» высоко оценили перевод автобуса №655 на бестурникетный режим, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Пользователи сервиса «Активный гражданин» положительно оценили перевод автобуса №655 на бестурникетную систему оплаты проезда — около 85% респондентов поставили нововведению максимально высокий балл», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука, которого цитирует пресс-служба, в голосовании приняли участие более 136 тыс. москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. «Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы. Вместе с этим мы надеемся на ответственное отношение пассажиров к оплате проезда и напоминаем о необходимости прикладывать проездные билеты и социальные карты к валидатору при каждом проходе в салон наземного транспорта», — отметил он.

В пресс-службе пояснили, что благодаря вводу бестурникетного режима пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути. Маршрут №655, связывающий район Капотня и станцию метро «Кузьминки», начал работать без турникетов с 1 февраля. На линии курсируют автобусы особо большого класса.

«Напомним, с начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим перевели ряд трамваев», — добавили в пресс-службе.