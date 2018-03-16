Время работы автобусов №928 изменится с 17 марта

Время работы автобусов №928 изменится с 17 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 17 марта 2018 г. изменяется время работы маршрута автобуса №928», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы будут отправляться от станции «Ховрино»: по всем дням недели — с 5:00 до 23:30 (ранее по будням — с 6:33 до 23:30, по выходным — с 6:30 до 23:30); а также от станции «Лосиноостровская»: по рабочим дням — с 6:02 до 0:30 (ранее с 6:30 до 23:50); по выходным дням — с 5:58 до 0:30 (ранее с 6:30 до 23:19).