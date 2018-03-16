Единые остановки введут на восьми трамвайных маршрутах с 17 марта

Восемь трамвайных остановок в Москве объединят для высадки и посадки пассажиров с 17 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Нововведения связаны с переходом транспорта на бестурникетное движение.

Сесть и выйти в одном месте можно будет у метро «Бульвар Рокоссовского» на трамваи маршрута «4пр», № 36 при следовании в центр. В обоих направлениях объединят остановку у метро «Преображенская площадь» для маршрутов трамвая «4л», «4пр», № 36.

Единый пункт посадки и высадки пассажиров появится у метро «Авиамоторная» для маршрутов трамвая №№ 8, 12, 24, 37, 50 при следовании в центр. Для этого сделают новую посадочную платформу. На шоссе Энтузиастов в обоих направлениях появится единая остановка «Душинская улица». На ней останавливаются маршруты №№ 24 и 37.

"Остановка для высадки «Метро „Нагатинская“ для маршрутов трамвая № 3, 16, 35, 47 по Варшавскому шоссе при следовании в область переносится и объединяется с остановкой для посадки, — отмечается в сообщении. — остановка для высадки „Метро „Новогиреево“ для маршрутов трамвая № 24, 37 по Зеленому проспекту при следовании в центр переносится и совмещается с остановкой для посадки“.

Отмечается также, что единое место для посадки и высадки появится у метро „Семеновская“ для маршрута трамвая № 46. Речь идет об остановке, расположенной при следовании к метро „Пролетарская“. Остановка сместится. У метро „Щукинская“ единый пункт появится для маршрутов трамвая № 15, 28, 30, 31 при следовании в центр.

Ранее сообщалось, что на 12 трамвайных маршрутах в столицы введут бестурникетную систему оплаты проезда. Пассажиры будут пользоваться валидаторами в салоне транспорта. Такая система позволяет экономить время в пути, поскольку посадка производится через все двери трамвая, а не только через первую.