Движение ограничат на участках четырех улиц на западе столицы

Движение транспорта ограничат на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая. Причиной перекрытий стали работы на инженерных сетях в поселке Толстопальцево, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения появятся на улице Советской в районе пересечения с улицей Интернациональная, а также на участках улицы Интернациональная от улицы Советская до дома 20 и в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, отмечается в сообщении.

Кроме того перекрытия появятся на участке улицы Изваринская в районе пересечения с дублером Боровского шоссе и на отрезке Октябрьской у пересечения с дублером Боровского шоссе.