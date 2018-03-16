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Движение ограничат на участках четырех улиц на западе столицы
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Движение ограничат на участках четырех улиц на западе столицы 

Москва24 16 часов назад
Фото: Москва24
Движение транспорта ограничат на участках четырех улиц на западе Москвы с 19 марта по 15 мая. Причиной перекрытий стали работы на инженерных сетях в поселке Толстопальцево, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
Ограничения появятся на улице Советской в районе пересечения с улицей Интернациональная, а также на участках улицы Интернациональная от улицы Советская до дома 20 и в районе пересечения с дублером Боровского шоссе, отмечается в сообщении.
Кроме того перекрытия появятся на участке улицы Изваринская в районе пересечения с дублером Боровского шоссе и на отрезке Октябрьской у пересечения с дублером Боровского шоссе.
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