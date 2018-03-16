Прием заявок на Открытый музыкальный конкурс акапельного пения продлили до 1 апреля

Заявки на участие в конкурсе «Московская весна a cappella» можно подавать до 1 апреля, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы . Сам же фестиваль пройдет в городе с 27 апреля по 9 мая.

Главным событием, как и в прошлом году, станет Открытый музыкальный международный конкурс акапельного пения. Конкурсанты — исполнители и вокальные коллективы — получат шанс выступить перед миллионами москвичей и туристов на фестивальных площадках города. Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля. Их могут подать музыканты, достигшие 18-летнего возраста и имеющие не менее года певческого опыта.

Конкурс «Московская весна a cappella» впервые провели в столице весной 2017 года. В основной этап конкурса прошли 168 сольных исполнителей и музыкальных коллективов из 12 стран. Участники выступали на площадках фестиваля ежедневно и в общей сложности подарили москвичам и туристам более 1,2 тысячи часов живой музыки.