Движение ограничат на участках двух улиц в ЮВАО с 19 марта по 25 мая из-за продления инженерных работ

Движение транспорта будет ограничено на участках двух улиц на юге Москвы с 19 марта по 25 мая 2018 г. из-за продления сроков инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат с 19 марта по 25 мая на участках двух улиц в ЮВАО из-за продления сроков работ на инженерных сетях. Так, движение в этот период будет ограничено по одной полосе на участке дублера Рязанского проспекта в районе д. 30/15 и на участке дублера Рязанского проспекта в районе д. 30, корп. 2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине движение ограничат по двум полосам на участке Рязанского проспекта от д. 30/15 до д. 65 и по одной полосе — на участке Рязанского проспекта в районе д. 28, стр. 1.