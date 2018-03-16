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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Загруженность дорожной сети в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне МКАД в северо-восточной части — между районами Новогиреево и Восточное Измайлово. Также на внешней стороне движение затруднено на юго-западе МКАД — между районами Можайский и Теплый Стан, а на внутренней стороне магистрали — в западной ее части (между районами Кунцево и Строгино).
Затруднения в движении зафиксированы на вылетных магистралях — на Ленинградском шоссе (в обоих направлениях), на Минском, Боровском, Киевском, Новорязанском шоссе (в сторону области).
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на участках от Савеловского до Рижского вокзалов, в районе станции метро «Красносельская», в Даниловском районе, вблизи станции Московского центрального кольца «Лужники». На Садовом кольце на участке от станции метро «Сухаревская» до станции метро «Курская» скорость автомобильного потока снижена до 7 км/ч, такая же скорость зафиксирована и на южном участке кольца.
В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой и Серебрянической набережных, в Театральном проезде, на ул. Моховая, Большая Лубянка, Тверская, Солянка, на Петровском и Чистопрудном бульварах.
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