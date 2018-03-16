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В Митине площадки фестиваля «МосЕда» будут работать по 23 адресам
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В Митине площадки фестиваля «МосЕда» будут работать по 23 адресам 

Управа района Митино 17 часов назад
Фото: Управа района Митино
Фестиваль «МосЕда», в рамках которого жители и гости столицы смогут приобрести лучшие продукты из разных регионов страны, будет проходить в городе с 17 по 18 марта. В районе Митино площадки фестиваля откроются по 13 адресам.
— Полюбившиеся вкусы горожанам предложат отметить в специальных буклетах для голосования: их будут выдавать на площадках. После окончания фестиваля голоса будут подсчитаны, а результат возьмут за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки, — рассказал журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
С адресами площадок можно ознакомиться по ссылке: https://moscowseasons.com/moseda. (ср)
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