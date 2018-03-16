В Митине площадки фестиваля «МосЕда» будут работать по 23 адресам

Фестиваль «МосЕда», в рамках которого жители и гости столицы смогут приобрести лучшие продукты из разных регионов страны, будет проходить в городе с 17 по 18 марта. В районе Митино площадки фестиваля откроются по 13 адресам.

Алексей Немерюк. — Полюбившиеся вкусы горожанам предложат отметить в специальных буклетах для голосования: их будут выдавать на площадках. После окончания фестиваля голоса будут подсчитаны, а результат возьмут за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки, — рассказал журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы

С адресами площадок можно ознакомиться по ссылке: https://moscowseasons.com/moseda. (ср)