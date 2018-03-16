Автобусы в Митине 18 марта будут ходить по расписанию рабочего дня

Наземный транспорт в столице, в том числе и в Митине, будет работать по расписанию буднего дня 18 марта. На маршруты выйдут более 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса. Кроме того, по городу будут курсировать 1,8 тысяч автобусов частных перевозчиков. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.

— Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни, — рассказал заместитель мэра Москвы , руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Он добавил, что маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.

Напомним, 18 марта пройдут выборы Президента России. Участвовать в голосовании могут все граждане страны старше 18 лет. Все избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00. (ср)