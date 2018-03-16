На следующей неделе в Москву придёт оттепель

Марина Макарова. Температура воздуха в Москве и области 17-18 марта вновь опустится ниже климатической нормы. Однако погода будет комфортной из-за отсутствия сильного ветра. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России

«Среднесуточная температура, которая начала понижаться в четверг, продолжает понижаться. В выходные температура будет холоднее климата на 10°С Ничего не остаётся, как переждать эти морозы. У нас они не должны сопровождаться сильным порывистым ветром, хотя ветер и будет ощущаться», — поделилась с НСН синоптик.

Стоит отметить, что атмосферное давление продолжит расти. Столичный регион окажется в гребне антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, сохранится гололедица. Ночная температура и в субботу, и в воскресенье будет примерно одинаковая: в Москве столбики термометра покажут от -17°С до -19°С, а по области от -17°С до -22°С. Днём температура будет повышаться.

«В субботу в Москве до -7°С … -9°С, по области максимальная температура составит -7°С … -12°С. В воскресенье будет немножечко теплее: в Москве -3°С … -5°С, а по области от -3°С до -8°С. День вполне комфортный, всё-таки уже большая продолжительность светового дня, поэтому днём морозы будут переноситься легче. Повышение температуры ожидаем в начале следующей недели. В Москве до оттепели во вторник будет оттепель, но ночью мороз ещё сохранится», — заключила в эфире НСН Марина Макарова.