Около 9 тыс. москвичей прошли скрининг в рамках акции по раннему выявлению онкологии

Порядка 9 тыс. москвичей 17 марта 2018 г. прошли скрининг по раннему выявлению онкологических заболеваний. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Акция вызвала очень большой интерес у горожан, это значит, что все больше и больше людей интересуются профилактикой заболеваний, уделяют внимание своему здоровью. Диагностику сегодня прошли около 9 тыс. человек, в том числе 7 тыс. женщин и около 2 тыс. мужчин», — сказал А. Хрипун.

По его словам, подобные акции департамент будет и далее проводить на регулярной основе.