Около 9 тыс. москвичей прошли скрининг в рамках акции по раннему выявлению онкологии 

Порядка 9 тыс. москвичей 17 марта 2018 г. прошли скрининг по раннему выявлению онкологических заболеваний. Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Акция вызвала очень большой интерес у горожан, это значит, что все больше и больше людей интересуются профилактикой заболеваний, уделяют внимание своему здоровью. Диагностику сегодня прошли около 9 тыс. человек, в том числе 7 тыс. женщин и около 2 тыс. мужчин», — сказал А. Хрипун.
По его словам, подобные акции департамент будет и далее проводить на регулярной основе.
В городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы 17 марта проводилась программа по ранней диагностике онкологических заболеваний. В 10 поликлиниках до 14:00 можно было сдать бесплатный анализ для определения предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин.