C. Собянин назначил первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы 

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Сухова первым заместителем председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — сообщается в распоряжении.
В документе уточняется, что А. Сухов так же освобожден от замещаемой должности заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.