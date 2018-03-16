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C. Собянин назначил первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы
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C. Собянин назначил первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Андрея Сухова первым заместителем председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — сообщается в распоряжении.
В документе уточняется, что А. Сухов так же освобожден от замещаемой должности заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.
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