C. Собянин назначил первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

«Назначить Сухова Андрея Юрьевича на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет», — сообщается в распоряжении.

В документе уточняется, что А. Сухов так же освобожден от замещаемой должности заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы.