Ещё
Саратовская мэрия сообщила о снегопаде в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовская мэрия сообщила о снегопаде в выходные 

АиФ 19 часов назад
Фото: АиФ
Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергей Кузнецов сообщил об усиленном режиме работы коммунальщиков из-за ожидаемого в выходные снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации Гидрометцентра, в ближайшие 24 часа в Саратове ожидаются осадки в виде снега.
Чиновник сообщил, что каждый день на уборку улиц в городе выходит порядка 150 единиц техники, на днях 34 самосвала были переданы в рамках соглашения между правительством региона и заводом «КамАЗ».
АиФ: последние новости
МЧС предупредило саратовцев о надвигающейся снежной буре и заносах В Саратов придёт потепление «Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии370
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля712
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»79
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником419
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение