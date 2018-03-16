Саратовская мэрия сообщила о снегопаде в выходные 

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергей Кузнецов сообщил об усиленном режиме работы коммунальщиков из-за ожидаемого в выходные снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации Гидрометцентра, в ближайшие 24 часа в Саратове ожидаются осадки в виде снега.
Чиновник сообщил, что каждый день на уборку улиц в городе выходит порядка 150 единиц техники, на днях 34 самосвала были переданы в рамках соглашения между правительством региона и заводом «КамАЗ».