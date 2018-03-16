Дорожные ограничения в выходные 17-18 марта: что перекроют и как объехать

В эти выходные в Москве состоятся выборы президента России, также в городе продолжат строить метро и реконструировать путепроводы. Обо всех дорожных ограничениях для автомобилистов читайте в материале портала Москва 24.

Президентские выборы В связи с проведением выборов президента России 18 марта круглосуточно будет перекрыт Большой Черкасский переулок. Также будет действовать ограничение движения с 8 утра 17 марта до 18 часов 19 марта на участке Большого Черкасского переулка от пересечения с Малым Черкасским переулком до пересечения со Старопанским. Объехать закрытый участок можно будет через Новую площадь и улицу Ильинка.

При этом в воскресенье — 18 марта — вся уличная парковка Москвы будет бесплатной.

Строительство метро В связи со строительством станции метро «Новопеределкино» перекрыто движение на участке Боровского шоссе от дома № 30 до пересечения с улицей Шолохова. Также подобные ограничения действуют на отрезке магистрали от пересечения с Новопеределкинской улицей и до дома № 29. Данные участки будут закрыты до 25 мая.

Для тех, кто едет в сторону центра, закрытые участки Боровского шоссе можно будет объехать через улицу Шолохова, затем свернуть на Новоорловскую улицу, далее съехать на Новопеределкинскую и, наконец, по Производственной улице вернуться на шоссе. При движении в область нужно будет свернуть на 9-ю Чоботовскую аллею, затем поехать по Лукинской улице и наконец по улице Шолохова или по улице Федосьино вернуться на трассу.

В связи с продлением сроков проведения строительных работ на участке Калининско-Солнцевской линии метро перекрыто два участка улицы Богданова — от дома № 21 до пересечения с Попутной (полностью перекрыт по 30 апреля), а участок в районе дома № 12, корпус 1, — до 30 июня. Объехать можно через Проектируемый проезд № 5032.

До 31 декабря на Новокузьминской и Окской улицах ввели круглосуточные перекрытия. В связи со строительством Кожуховской линии метро для автомобилистов закрыли проезд по 1-й Новокузьминской улице от дома № 6, корпус 2, до пересечения с Окской улицей. Кроме того, закрыт участок Окской от дома № 15/30 по Рязанскому проспекту до пересечения с самим проспектом.

При движении из центра города, чтобы объехать закрытые участки улиц, можно выехать на Рязанский проспект, доехать до перекрестка с кольцевым движением и повернуть на улице Вострухина, а затем — на улицу Хлобыстова в районе Вешняковского путепровода и попасть на Паперника. Для тех, кто едет в центр, необходимо будет, двигаясь по Рязанскому проспекту, свернуть на дублер и развернуться в районе Луховицкой улицы.

В связи с аварийно-восстановительными работами у станции метро «Студенческая» Филевской линии ограничен участок Киевской улицы. Киевская полностью перекрыта от дома 20 до дома 18 по 30 апреля. Объехать закрытый участок можно через Студенческую улицу и улицу Дунаевского — при движении в центр — или по Резервному проезду и опять же по Дунаевского, двигаясь в сторону области.

С 7 марта перекрыли две полосы на участке улицы Удальцова — от пересечения с проспектом Вернадского до дома № 65А. Ограничения будут действовать круглосуточно до 24 июля. Для проезда автомобилей рабочие обустроят временные уширения дороги. Вводится это из-за строительства Большой кольцевой линии метро.

Реконструкция путепроводов Движение на западе столицы ограничили из-за реконструкции путепроводов над Филевской линией метро. До 30 мая будет сложнее проехать по одной полосе в каждом направлении Кунцевского путепровода на Рублевском шоссе и Паркового путепровода на Минской улице. Также частично ограничено движение по одной полосе Филевского путепровода на Багратионовском проезде.