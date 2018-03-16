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Открылся съезд с улицы Библиотечная на трассу М11
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Открылся съезд с улицы Библиотечная на трассу М11 

Москва24 19 часов назад
Фото: Москва24
В Химках открыли съезд с улицы Библиотечная на скоростную дорогу М11 "Москва — Санкт-Петербург" в сторону Москвы, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК).
Теперь жители района Левобережный смогут быстро попадать на платную трассу, экономя время в пути до МКАД или центра Москвы. При этом плата за использование дороги на этом участке не взимается.
Сейчас концессионером ведутся работы по соединению со следующей секцией М11 в районе Солнечногорска, а также строительство нового пропускного пункта к терминалам A, B и C аэропорта Шереметьево.
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