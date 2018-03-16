Ещё
В Москве стартовало голосование на выбор лучшего названия проекта для старшего поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве стартовало голосование на выбор лучшего названия проекта для старшего поколения 

Управа района Бирюлево Западное 18 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Жители района Бирюлево Западное смогут проголосовать за лучшее название проекта для старшего поколения. О начале голосования на портале проекта сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы в четверг, 15 марта.
Отмечается, что участникам голосования предлагается выбрать один из 14 вариантов названий, среди которых «Открытые возможности», «Время достижений», «Непреклонный возраст», «Московское долголетие» и другие. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте.
Напомним, пилотный проект активного долголетия стартовал в столице 1 марта во всех территориальных центрах социального обслуживания. По итогам первых недель желание изучать иностранные языки, компьютерную грамотность, заниматься спортом и танцами изъявили уже более 35 тысяч горожан. Записаться на занятия можно, предоставив в пунктах подачи заявлений СНИЛС, паспорт и социальную карту москвича.
Фото: портал мэра и Правительства Москвы.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
18 марта наземный транспорт района будет работать по графику рабочего дня Реконструкцию кинотеатра «Бирюсинка» проведут в Бирюлеве Западном Деревья очистили от мусора после жалобы на портале «Наш город»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии370
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля712
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»79
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником419
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение