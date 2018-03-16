В Москве стартовало голосование на выбор лучшего названия проекта для старшего поколения

Жители района Бирюлево Западное смогут проголосовать за лучшее название проекта для старшего поколения. О начале голосования на портале проекта сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы в четверг, 15 марта.

Отмечается, что участникам голосования предлагается выбрать один из 14 вариантов названий, среди которых «Открытые возможности», «Время достижений», «Непреклонный возраст», «Московское долголетие» и другие. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте.

Напомним, пилотный проект активного долголетия стартовал в столице 1 марта во всех территориальных центрах социального обслуживания. По итогам первых недель желание изучать иностранные языки, компьютерную грамотность, заниматься спортом и танцами изъявили уже более 35 тысяч горожан. Записаться на занятия можно, предоставив в пунктах подачи заявлений СНИЛС, паспорт и социальную карту москвича.

Фото: портал мэра и Правительства Москвы.