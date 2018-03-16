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Станции метро «Войковская» придадут современный вид
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Станции метро «Войковская» придадут современный вид 

Управа района Войковский 19 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Капитальный ремонт будет проводиться в вестибюлях и подземных переходах станции метро «Войковская». Работы запланированы на конец 2018 и начало 2019 годов.
В настоящее время объявлен тендер для потенциальных подрядчиков — заявки принимаются до 28 марта, а победителя выберут 5 апреля. Будущему подрядчику предстоит заменить гранит и мрамор на полах и стенах, оборудовать удобную навигацию для пассажиров, в том числе слабовидящих. Вместо имеющихся торговых павильонов смонтируют новые, современные. Также планируется установить интерактивные стойки информации.
Закрывать станцию на время ремонта не будут. Однако по мере надобности придется временно перекрывать переходы и лестничные марши. Отметим, что начало ремонта пока планируется на 1 октября 2018 года. А продлятся работы ориентировочно до апреля-мая. (ог)
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